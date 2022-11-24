Helal ekonomisi 2.1 trilyon dolara ulaştı

Dünya helal pazarının en önemli fuarları arasında yer alan, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tebrik mesajı gönderdi.Helal pazarının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarı temiz, sağlıklı ve güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir" dedi. Açılışta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Bakan Nebati ise, "2021 itibarıyla İslami finans hariç helal ekonominin büyüklüğü 2.1 trilyon dolara ulaştı. Helal gıda 1.3 trilyon ile ilk sırada yer alırken; bu sektörü 295 milyar dolar hacmiyle hazır giyim ve moda; 231 milyar dolarla medya ve 102 milyar dolarla turizm sektörü izliyo" diye konuştu.İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt, şimdiye kadar 50 helal standardının yayımlandığını bildirdi. Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete ise, "Helalin sıhhat, saffet, iffet ve izzet olduğunu hep birlikte tüm dünyada temsile devam edeceğiz" mesajını verdi.