Helale ortak belgelendirme

Büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaşan helal ekonomisinin paydaşları, 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo'nun ikinci gününde bir araya geldi. Turkuvaz Medya Grubu
'nun sponsoru olduğu zirvede konuşan Türk Standardları Enstitüsü
(TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin
, "Helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısına sahip olmak istiyoruz. Biz 67 yıllık geçmişi olan ve dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunan çok köklü bir kuruluşuz. Bu misyonumuzu helal belgelendirmesi alanında da bütün İslam coğrafyasında ve kültür coğrafyamızda yaygınlaştırmak istiyoruz. 67 yıllık geçmişi olan ve dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunan çok köklü bir kuruluşuz. Bu misyonumuzu helal belgelendirmesi alanında da bütün İslam coğrafyasında bütün kültür coğrafyamızda yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.
FALİLYETLER SÜRÜYOR
Şahin, konuşmasında İslam inancına sahip tüketicinin ortak hassasiyetleri kapsamında yapılmış belgelendirmeye tabi ürünlerin belli bir güvenlik içerisinde kullanılmasını istediklerini kaydetti. TSE Başkanı Şahin, "İslami hassasiyetlere sahip yani 'ben Müslümanım' diyen insanların tükettiği ürünlerdeki aradıkları bekledikleri helale ilişkin ne var ise bunların bütün İslam ülkeleri tarafından bir ortak belgelendirmeyle tanınır ve ticareti kolaylaştır bir hale getirebilmek için gerekli faaliyetleri sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.
SMIIC STANDARDI BİZİM İÇİN REFERANS
İSLAM Ülkeleri Standartlar ve Mitoloji Enstitüsü
'nün (SMIIC) 40'in üzerinde standart belirlediğini belirten Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: "43 İslam ülkesinin üye olduğu teşkilatın belirlediği helal standartlarını referans kabul ediyoruz. Bu standartları referans olarak kabul eden bir kurumumuz var o da Helal Akreditasyon Kurumu
. Kurucusu olduğumuz SMIIC'in standartlarına sahip çıkıyor, helal akreditasyon kurumumuz aracılığıyla bu standartları kabul ediyor, benimsiyor. TSE olarak belgelendirme faaliyetlerimizi bu standartlara göre yürütüyoruz."