Hem vergi muafiyeti devlet desteği

Yeni yılda geçerli olacak olacak 8 bin 506 liralık asgari ücretle birlikte işverene işçi başına 250 liralık devlet desteği sağlanacak. Tüm çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan ücreti, gelir ve damga vergisi dışında tutulurken, 100 liradan 250 liraya çıkarılan destek 2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak. Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ayaylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek. Örneğin ocak ayı prim ve hizmet belgesi şubat ayında verildiğinden bu belgenin alınmasından sonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına göre belirlenebilecek olup, mart ayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yeni asgari ücretin diğer çalışanların da refah payına yansıyacağını" vurgularken, yüzde 54.66'lık zam asgari ücretin üzerinde çalışanların da gelirini artıracak.İşçi ve memur olmak üzere ücret geliri elde eden tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak, işverenleri yararlanacak.12 BİNlira brüt ücreti olan ve yıl boyunca sabit kalan bir çalışanın net ücreti ocakta 9 bin 255 iken ağustos ayından itibaren 8 bin 505 liraya geriledi. Bu çalışandan 16 bin 445 lira gelir vergisi, 570 lira damga vergisi olmak üzere 17 bin 15 lira vergi kesildi. Asgari ücretin 8.506 liraya çıkmasıyla birlikte brüt asgari ücret 10 bin 8 lira oldu. Bu örnekteki kişinin 10 bin liraya kadar olan kazancından gelir vergisi, damga vergisi alınmayacak. Ücretinin sadece 2 bin liralık kısmı için vergi ödenecek. Ödenen toplam vergi 17 bin 15 liradan 6 bin 110 liraya düşecek.BU yıl içinde ilk defa tescil edilen işyerinin yıl içinde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğinin, bildirdiklerini de fiilen çalıştırmadığı tespit edilirse yararlandırılan tutar gecikme zammı ve cezası ile birlikte geri alınacak. Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de, yukarıda diğer işverenler açısından belirtilen şartları taşımaları şartıyla asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Ev hizmetlisi çalıştıran işveren de asgari ücret desteği alacak. İşverenlere asgari ücret desteği 6 ay sürecek. Aylık prim, hizmet belgesinin yasal süresinde bildirimi zorunlu. Prim borcu olması desteği almakta engel değil. Prime esas kazancı eksik bildirenler yararlanamayacak. Muvazaalı işlemde verilen destek gecikme cezası, zammı ile geri alınacak.