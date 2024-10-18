Hepsiburada Kazak şirkete satılıyor

Kazak şirket Kaspi. kz, Hepsiburada'nın yüzde 65.41'ini 1.127 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın hakim hissedarı olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisseleri Kazakistan ve NASDAQ borsalarında işlem gören Kaspi.kz, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin (Hepsiburada NASDAQ: HEPS) kurucusu ve hakim hissedarı Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile Hepsiburada'nın yüzde 65.4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bağlayıcı sözleşme imzaladı. İşlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldı. Kaspi.kz, anlaşma tutarı için gerekli finansmanı kendi faaliyet gelirlerinden ve mevcut nakit varlıklarından karşılamayı planlıyor. İşlemin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Üst Yöneticisi (CEO) ve Eş Kurucusu Mikheil Lomtadze, her iki şirketin de tüketicilerin ve satıcıların yaşamlarını iyileştirme amacı doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Lomtadze, Hepsiburada'nın Kaspi.kz ile tam bir kültürel uyum içerisinde olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Toplam pazarımızı yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa ulaşacak şekilde genişletmek önemli bir önceliğimizdi. Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz."Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise sözleşmenin, 24 yıl önce kurduğu Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Doğan, "Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada'nın yaklaşık 10 bin kişilik yetkin iş gücü, 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşterisiyle yarattığı değerden büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.