Hepsiburada’dan ‘’Okul Alışverişi’’ dönemine özel ‘’şimdi al 3 ay sonra öde’’ fırsatı

Hepsiburada, yeni okul sezonuna hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmeleri için birçok ayrıcalık sunuyor. Aileler, çocukların tüm ihtiyaçlarını "şimdi al 3 ay sonra öde" fırsatıyla tamamlayabiliyor. Axess, QNB Finansbank ve Yapı Kredi World kartlarda geçerli olan avantaj sayesinde Hepsiburada müşterileri "Hemen Al Sonra Öde" seçeneğini işaretleyerek, 12 aya kadar taksit avantajını kullanabiliyor ve alışverişini 3 ay sonra ödemeye başlayabiliyorlar. Alışveriş bedeli kart limitinden de düşülmüyor. Ayrıca "Alışveriş Kredisi - 3 Ay Sonra Öde" seçeneğini kullanarak uygun banka seçilerek 36 aya varan taksit ve %0'dan başlayan faiz oranıyla alışveriş kredisi kullanabiliyorlar.





KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE VE TEKNOLOJİNİN VAZGEÇİLMEZLERİNDE DEV FIRSAT

Hepsiburada'da defter ve ajandalarda, kalem ve yazı ürünlerinde, boya aktivite ürünlerinde 400 TL alışverişe 50 TL indirim sunuluyor. Okul çantalarında, suluk ve mataralarda da %15 indirim, okul alışverişini eksiksiz tamamlamak isteyen Hepsiburada müşterilerini bekliyor. Hepsiburada'da, teknoloji markalarının popüler ürünleri de çok özel fiyatlarla öğrencileri bekliyor. Asus, HP, Lenovo, Dell ve Casper laptoplarda okula dönüş döneminde indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca fiyat performans telefon markaları POCO, Xiaomi, Reeder telefon modellerinde uygun ödeme seçenekleri ve 12.000 TL altı fiyatlarla Hepsiburada'da yerini alıyor.

Teknoloji aksesuarlarının akıllı saat kategorisinde ise BabySmart markasının akıllı çocuk takip saati kameralı, gizli dinleme özelliği ve sağladığı diğer avantajlarla ve Logitech ürünleri de %15'e varan indirimle müşterileri bekliyor.





OKULA DÖNÜŞTE MODANIN ADRESİ HEPSİBURADA

Hepsiburada'nın zengin giyim koleksiyonunda her yaştan öğrencilerin konfor ve şıklığı için ürünler yer alıyor. June çocuk ürünlerinde %50'ye varan indirim, Zepkids ürünlerinde sepette %50 indirim, çocuk spor ayakkabılarında, çocuk spor giyim ürünlerinde ve spor sırt çantalarında %25'e varan indirimin yanı sıra outdoor giyim ve ayakkabıda sepette %15 indirim kullanıcıları bekliyor.

https://www.hepsiburada.com/staticpage/457194003053038

PREMİUM'LA OKULA DÖNÜŞ

Ayrıca Hepsiburada Premium'lular her zaman olduğu gibi bu dönemde de tüm alışverişlerinde kargo bedava, %3 Hepsipara kazancı ve hediye BluTV üyeliğinden yararlanabiliyorlar. Premium'a ilk ay 1 TL, sonraki aylar ayda 14.90 TL'ye üye olunabiliyor.

Hepsiburada'nın onlarca kategoride sunduğu "okul alışverişi" fırsatlarına linkten ulaşılabiliyor: https://www.hepsiburada.com/staticpage/104512746681741