Her 100 ATM’den en az 2’si engelli dostu

TÜRKİYE Bankalar Birliği
Başkanı Alpaslan Çakar
, engelli müşterilerin hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti. İşitme engelliler için banka kartı şifre belirlemesi işleminin telefon yerine artık ATM'lerden yapılabildiğini, görme engelliler için ATM'lerin çevrelerinde kabartmalı zemin yönlendirmelerinin olduğunu anlatan Çakar, "ATM ekranlarına uyarılar, yönergeler, müşterinin girdilerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgilerin sağlanmasına yönelik sesli menü fonksiyonları eklendi. Kullanıcı isterse işlemini ATM ekranını kapalı konuma getirme seçeneğiyle yapabiliyor" dedi. Hizmet sözleşmelerinin, hesap özetinin, PIN, parola gibi müşteriye iletilen dokümanların, görme engelli müşterilere Braille alfabesi, sesli bilgilendirme gibi farklı biçimlerde sunulduğunu belirten Çakar, tekerlekli sandalye kullanan müşterilerin ihtiyaçları göz önünde tutularak, ATM önlerini ve rampaları düzenlediklerini anlattı. TBB
Başkanı Alpaslan Çakar, "Bankalar, her 100 ATM'sinden asgari iki tanesini ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun hale getirdi" diye konuştu.