Her ailenin bir rehberi olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yenilikçi bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre her ailenin bir "aile rehberi"ne sahip olmasını amacıyla "Aile Rehberi Sistemi" kurulacak. Böylece vatandaşların sosyal hizmet ihtiyaçları için daha ulaşılabilir destek sağlanacak. Ailelerinin bir 'aile rehberi' olmasını isteyen vatandaşlar e-Devlet, sosyal hizmet merkezleri veya çağrı merkezleri üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Aile rehberi, hane değerlendirmesini yapacak, uygun hizmet müdahalesini düzenleyecek. Sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı da sürecin paydaşları arasında yer alacak. İzleme çalışmaları sürekli olarak devam edecek. Ailelerin yaşam kapasitesini artırılacak. Sürdürülebilir destek mekanizması oluşturulacak, her ailenin ihtiyacına yönelik özel çözümler sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü, görevini ihmal edenlere ceza verileceğini söyledi.