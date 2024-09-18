Her gün 400 siber saldırı önleniyor

Lübnan'daki saldırının ardından gözler 'başka ülkelerde de böyle saldırılar olabilir mi?' sorusuna çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de çağrı cihazlarının neredeyse hiç kullanılmadığını belirterek, "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını söyleyebilirim" dedi. Anadolu Ajansı'ndaki söyleşisinde Uraloğlu, Türkiye'nin ne kadar millileşirse o kadar güvenli olacağını belirterek, "O noktada da ciddi aşama katettik. İnternet bağlantısı olan çok sayıda elektronik cihaz kullanıldı. Bunların da siber güvenliği kıymetli ve bu konuda biz ciddi şekilde kafa yoruyoruz. Biz her gün 400'ün üzerinde büyük saldırıyı önlüyoruz. Dünya genelinde siber güvenlik alanında ilk 10 ülke arasındayız" diye konuştu.Uraloğlu, geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusu ile ilgili "Türksat 6A uydusunu ürettik ve uzaya gönderdik. Ekim ayı içerisinde de kalıcı yörüngesine yerleşmiş olacak. Gerekli testler yaptıktan sonra da en geç yıl sonunda uydumuz devreye alınacak" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin şu anda geldiği seviyenin 5G'ye çok yakın olduğunu belirterek, "5G'de önümüzdeki sene içerisinde ihale yapalım ve Ocak 2026'da ilk sinyali verelim diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.Devam eden ve başlayacak ulaştırma projeleri ile ilgili de konuşan Uraloğlu, "Ankara'dan İstanbul'a 350 kilometre saat hızla giden süper hızlı tren projesinin çalışmalarını başlattık. Hayata geçirdiğimiz zaman 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitmiş olacağız inşallah. Ankara-İstanbul arasında hem yeni otoyol hem de yeni hızlı tren hattı inşa edelim istiyoruz" dedi. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi hakkında da konuşan Uraloğlu, "İnşallah 2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız. Güvenli şekilde inşallah 3,5 saatte gidilmiş olacak" diye konuştu. Kalkınma Yolu Projesi hazırlıklarının bitme aşamasında olduğunu kaydeden Uraloğlu, 2025'te projeye başlamayı planladıklarını açıkladı.Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Meta'dan istenen WhatsApp yazışmalarına ilişkin soru üzerine de Uraloğlu, "Burada Meta, 'Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla bunları verme imkânımız yok' diyor. Yani 'vermiyoruz' değil, 'verme imkânımız yok' diyorlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla da dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmedi. Ancak bunlar farklı şekilde depolanmışsa bulut teknolojileriyle ya da farklı mecralarda depolanmışsa ancak oradan bulunması söz konusu" dedi.