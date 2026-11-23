Türkiye'de otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan cezalar, son günlerde sosyal medyada paylaşılan yüksek tutarlı icra dosyalarıyla yeniden tartışma konusu olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' nın ardından Adalet Bakanlığı da konuya el attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden vatandaşlara yönelik başlatılan icra takipleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında haksız borçlandırma ve hukuka aykırı kazanç iddiaları incelenecek.

HAKSIZ KAZANÇ ARACI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulanan Bakan Gürlek, "Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" dedi. Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör