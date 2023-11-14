“HİB ve 2022 Yılı İhracat Şampiyonları” ödülleri sahiplerini buldu

Küresel ekonomi ve ticaretteki olumsuz seyirle bölgede devam eden çatışmalar ve 6 Şubat'taki depremlere karşın Türkiye ekonomisinin, yatırımlara, üretime, ihracata ve istihdam sağlamaya devam ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2021 yılında dünyada en yüksek büyüme oranına sahip olan 3 ülke arasında yer alarak yüzde 11,4 büyüdük. Malların ve hizmetler ihracatının büyümeye katkısı 5,3 puan gibi yüksek bir seviyede oldu. Yine 2022 yılında ekonomimiz yüzde 5,5 büyürken, mal ve hizmet ihracatımız bu büyümenin yarısı kadar pozitif bir katkı yapmıştır. Böylece ihracat, büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. 2022'de tarihi rekor olarak 254 milyar 200 milyon dolarlık bir mal ihracatına ve 89 milyar dolarlık bir hizmet ihracatına ulaşmıştık. Nasıl ki bir anne ve baba evlatları arasında ayrım yapmaz, kıyamaz, biz de Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak, ihracatçılarımız arasında malların ihracatı ve hizmetlerin ihracatı noktasında aynı şekilde destek veriyoruz, onları bağrımıza basıyoruz."

"HİZMETLER İHRACATINDA BU YIL 100 MİLYAR DOLAR AŞACAĞIZ"

Hizmetler sektöründeki ihracatın 2023'te de artmaya devam ettiğini aktaran Bolat, şunları kaydetti: "Ocak-Eylül döneminde yüzde 14,3'lük bir artışla 75 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı elde edildi. Son 12 ay itibarıyla baktığımızda da rakam 100 milyar dolara yaklaştı, 98 milyar 300 milyon dolar. İnşallah, hizmetler ihracatında, son 3 ayla birlikte 100 milyar doları aşacağız. Bu noktada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz, Türkiye'miz hizmetler ihracatının da katkısıyla dış ticaretteki temmuz ayından bu yana başlayan mal ihracatındaki artışlarımızla cari işlemler hesabında olumlu gelişmeler kaydetmeye başladı. Eylül ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir cari işlemler fazlası verdik. Bu son 23 ayın en yüksek aylık cari işlemler fazlasıdır. Ekim ayından da umutluyuz. Çünkü dış ticaret açığımız 6,7 milyar dolardı. Kasım ayına da iyi başladık ihracat cephesinde. İnşallah cari işlemler açığını geçen yılki 48 milyar doların altında tutacağız."

Ticaret Bakanlığı'nın hizmetler ihracatına verdiği desteklere ilişkin de Bolat, "Hizmet ihracatçılarımıza 2022 yılında 1 milyar lira, 2023'te 1 milyar 700 milyon lira destek ödemeleri yapıldı. Hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz destek, yıl sonuna kadar 2,5 milyar liraya ulaşacak. Gelecek yıl için ise 5 milyar liranın üzerinde destek paketleri hazırladık. Bunun müjdesini şimdiden verebilirim." değerlendirmesini yaptı.



BEGÜM ŞİRKETLER GRUBU 2 AYRI ÖDÜL ALDI

Begüm Şirketler Grubu çatısı altında bulunan Begüm Yachting sektörünün 9'uncu, Barka Shipyard ise sektörünün 10'uncu en yüksek ihracat yapan firmaları olarak ödüllendirilmişlerdir.