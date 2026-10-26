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Giriş Tarihi: 26.10.2026

Hidrojeni depolama çözümüne ödül

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Hidrojeni depolama çözümüne ödül
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Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde 2012'den bu yana düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda (OGTY) bu yılki ödüller sahiplerini buldu. OİB'in bu yıl "Endüstriyel Mobilite" temasıyla düzenlediği 15'inci Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın bu yılki şampiyonu; Helios projesiyle Gizem Uysal ve Gizem Şanyılmaz oldu. Toplam 1.5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan alternatif yakıt teknolojileri, malzeme ve komponentler ve çevreci araçlar alanında faaliyet gösteren Helios, MOF teknolojisiyle hidrojeni daha güvenli ve kompakt depolayarak temiz yakıtlı araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeli çözmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Hidrojeni depolama çözümüne ödül
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