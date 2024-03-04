Hisse senedi portföyü ilk kez 5 trilyonu geçti

Borsa İstanbul'da bu yıl başlayan yükselişin şubat ayında da devam etmesiyle endeksin tarihi zirve yapması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle 7 şirketin hisse senetlerini halka arz etmesi, hem yatırım sayısını hem de hisse senedi portföyüne olumlu yansıdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırımcı sayısının 7 milyon 267 binden, 8 milyon 163 bine çıktığı şubat ayında, hisse senedi portföyünün büyüklüğü ise 4 trilyon 653 milyar liradan 5 trilyon 145 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların halka arzların etkisiyle tekrar borsaya yöneldiği şubatta, yerli yatırımcıların portföyü 2 trilyon 927 milyar liradan 3 trilyon 279 milyar liraya ulaştı. Yabancıların hisse portföyü ise, endeksteki yükselişin yanı sıra son dönemde artan ilginin de etkisiyle 1 trilyon 726 milyar liradan 1 trilyon 866 milyar liraya çıktı.Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, portföy dilimleri bazında bakıldığında en yüksek yatırımcı grubunu gösteren 10 milyon TL üzerinde portföyü bulunan yatırımcı sayısında da artış dikkat çekti. Ocak ayında 17 bin 758 olan 10 milyon TL ve üzeri portföyü bulunan yatırımcı sayısı şubat ayında 19 bin 969 seviyesine yükseldi. Bu yatırımcı grubunun toplam portföy büyüklüğü ise 3 trilyon 73 milyar liradan 4 trilyon 88 milyara ulaştı. Borsadaki toplam hisse senedi portföyünün yüzde 79.45'i, yatırımcı sayısının binde 2'sini oluşturan 10 milyon TL'nin üzerinde varlığa sahip olan grubun elinde bulunuyor.Borsada en fazla yatırımcı grubu, portföyü 1.001-5.000 TL arasında olanlar oluşturdu. Bu gruptaki yatırımcı sayısı ocakta 1 milyon 587 bin iken, şubatta, 2 milyon 73 bine ulaştı. Borsada portföyü 20.001-50.000 TL arasında olan yatırımcı sayısı 953 bine çıkarken, portföyü 101-1.000 lira arasında olan yatırımcı sayısı ise 907 bine ulaştı. Portföyü 10 bin ve 250 bin TL arasında olan yatırımcıların sayısı da şubatta yeniden 3 milyonun üzerine çıktı.Borsada portföy bazında ikinci en yüksek paya sahip grubu varlığı 1-5 milyon lira arasında olanlar oluşturdu. Bu gruptaki yatırımcı sayısı 180 binden 204 bine çıkarken, sahip oldukları portföyün büyüklüğü 360 milyar liradan 407 milyara ulaştı. Portföy büyüklüğü 500 bin ile 1 milyon lira arasında olanların sayısı 209 bin 791'den 231 bin 471'e çıktı. MKK verilerine göre portföy büyüklüğü 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcı sayısı 218 bin 246'dan 246 bin 742'ye çıkarken, bu grubun portföy büyüklüğü 4.2 trilyon liradan 4 trilyon 653 milyara çıktı.