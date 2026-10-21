Hissesi %94,58 çakılan holding konkordatoya sığındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın artçı sarsıntıları devam ediyor. Aralarında aracı kurum sahipleri, portföy yöneticileri ve ünlü iş insanlarının bulunduğu 109 kişilik şüpheli listesinde yer alan Ral Yatırım Holding Patronu Rıza Kandemir, finansmana erişim imkânlarının kilitlenmesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu. Şirket nakit akışında yaşanan ağır tıkanıklık ve finansman kanallarının kapanmasını gerekçe göstererek resmi olarak konkordato talebinde bulundu. Talebi inceleyen Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı tanıdı. Şirket payları ana pazardan çıkarılıp Yakın İzleme Pazarı'na alındı.

DEĞERİNİN 20'DE BİRİNE DÜŞTÜ

Yıl içerisinde fiyat hareketleriyle 401.75 TL seviyesine kadar tırmandırılarak tarihi rekor kıran RAL Yatırım Holding hisseleri, adli tedbirler ve konkordato haberiyle birlikte 21.78 TL'ye kadar geriledi. Böylece şirket hisseleri, yıl içindeki zirve noktasına kıyasla yüzde 94.58 oranında eriyerek değerinin 20'de 1'ine kadar düşmüş oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör