Hizaya gelmeyen platformlara yaptırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord platformunun kapatılmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Semih Çelik'in Eyüpsultan ve Fatih'te gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından, tartışmaların odağına oturan Discord'a erişim engeli getirilmişti. Bakan Uraloğlu, katıldığı canlı yayında "Discord'u kapattık. Malum olaylar olmadan kapatsaydık, tartışılacaktı. Ama olaylardan sonra olduğu için ses çıkmadı" dedi. Bakan Uraloğlu, Discord'un yanı sıra, Wattpad gibi temsilcisi bulunmayan platformlara da dikkat çekti ve bu tür platformların içerik düzenlemelerine uymamaları halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etti. "Bazı platformların temsilcileri yok, ancak bunun düzenlenmesi için çalışıyoruz. Türkiye'deki içerik politikalarına uymayan platformlar için gereken adımları atacağız," dedi. Uraloğlu, sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımların kademeli bir süreçle uygulandığını belirtti.