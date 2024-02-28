Hızlı Tren Karadeniz’e ulaşıyor

Demiryollarında adeta seferberlik ilan eden hükümet, hızlı tren hatlarıyla ilgili gaza bastı. Samsun'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a gelecek projenin müjdesini verdi. Projeleri hazırlanan hat tamamlandığında karayoluyla 7 saat süren Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2 saat 45 dakikaya inecek. Toplam 293 kilometrelik hatta 12 istasyon bulunacak. Yeni projeyle hızlı tren hatları Karadeniz'e bağlanmış olacak.Türkiye'de hızlı tren ulaşımı, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Ülkede demir yolu uzunluğu, 13 bin 919 kilometreyi buldu. Bunun 11 bin 668 kilometresini konvansiyonel, 2 bin 251 kilometresini ise hızlı tren hatları oluşturuyor. Yapımı devam eden hızlı tren hatlarının uzunluğu 3 bin 590 kilometreyi buluyor. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı geçen yıl hizmete alınmıştı.SABAH'a açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmeti doğrudan 11 il dolaylı olarak da 8 il olmak üzere toplam 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50'sine ulaştı. Yüksek hızlı trenlerle 2009'dan bu yana toplamda 83 milyon 450 bin milyon yolcu taşıdık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; Ankara-İzmir, Mersin- Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamlayarak 52'ye çıkartacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz" dedi.221 kilometre uzunluğundaki hat 13 Mart 2009 tarihinde hizmete açıldı. 250 kilometre/saat hıza uygun olarak yapılan projede 4 adet tünel, 5 adet viyadük, 401 adet köprü ve menfez, 78 adet alt ve üst geçit inşa edildi. Ankara-Eskişehir arasındaki demiryolu seyahat süresi 3.5 saatten 1.5 saate indi.212 kilometre uzunluğundaki hat, 23 Ağustos 2011 tarihinde hizmete açıldı. 250 kilometre/saat hıza uygun olarak yapılan projede 1 adet tünel, 160 adet köprü ve menfez, 136 adet alt ve üst geçit inşa edildi. Ankara- Konya arasındaki direk demiryolu seyahat süresi 1 saat 45 dakikaya indi.169 kilometrelik Eskişehir-İstanbul (Pendik) YHT hattının tamamlanmasıyla, Ankara/ Konya- İstanbul (Pendik) hattı 25 Temmuz 2014 tarihinde hizmete açıldı. 250 kilometre hıza uygun olarak yapılan projede 30 adet tünel, 23 adet viyadük, 184 adet köprü ve menfez, 59 adet alt ve üst geçit inşa edildi.102 kilometre uzunluğundaki hat 8 Ocak 2022 tarihinde hizmete açıldı. 200 km/saat hıza uygun olarak yapılan projede 76 adet köprü ve menfez, 61 adet yaya/vasıta alt ve üst geçit inşa edildi. Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 40 dakikaya indi.393 kilometre uzunluğundaki hat 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açıldı. 250 km/ saat hıza uygun olarak yapılan projede 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 611 adet köprü ve menfez, 217 adet alt ve üst geçit olmak üzere 926 adet sanat yapısı inşa edildi. Ankara-Sivas arasındaki direk demiryolu seyahat süresi 2 saate indi.Karaman-Ulukışla: 135 kilometreMersin-Adana-Gaziantep: 295 kilometreAnkara (Polatlı)-İzmir: 508 kilometreBandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli: 201 kilometreHalkalı-Kapıkule: 229 kilometreYerköy-Kayseri: 142 kilometreSivas-Erzincan: İlk etabında çalışmalar sürüyor