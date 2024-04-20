Hizmet ihracatçıları "strateji" belirledi

Hizmet İhracatçılar Birliği'nden (HİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli'nin Sapanca ilçesinde düzenlenen toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla sektörün yol haritası ve stratejisi belirlendi.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen HİB Başkanı Şekib Avdagiç, Birlik'in, 6 yıl önce 644 üyeyle kurulduğunu, bugün ise 5 bin üyeyi aştıklarını belirtti.

Avdagiç, hizmet ihracatçılarının 18,2 milyon çalışan ile toplam istihdamın yüzde 57,7'sini, toplam GSYH'nin ise yüzde 56'sını tek başına karşıladığını ifade ederek Türkiye'nin ve hizmet ihracatının markalaşmasını, Türkiye'nin yumuşak gücü olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Hizmet sektörünün sadece toplam istihdama pozitif etki etmediğini aynı zamanda kadın istihdamı hususunda da pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Avdagiç, "Son 10 yılda sektördeki kadın istihdamı yüzde 28,8'den yüzde 35,71'e yükseldi. Son 10 yılda ilave istihdam edilen çalışan sayısı ise 5 milyon oldu." ifadelerini kullandı.

Dünya genelindeki geçen yıl hizmet ihracatının yüzde 8 büyüdüğünü Türkiye'nin hizmet ihracatının ise yüzde 12,3 arttığını dile getiren Avdagiç, hizmet ihracatçılarının 52 milyar dolar cari fazla ile sadece istihdama değil, cari açığa da pozitif katkı yaptığını kaydetti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EYLEM PLANI HAZIRLADI

Hizmet İhracatı Sürdürülebilirlik Eylem Planı Strateji Çalışması gerçekleştirdiklerini ve Sektörel Eylem Planı'nı ortaya koyduklarını kaydeden HİB Başkan Avdagiç, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın devlet desteklerinden yararlanması için çalışıyoruz. 2023 sonu itibarıyla üyelerimiz 2,8 milyar liralık genel destekten ve 2,5 milyar liralık Turquality ve marka desteğinden faydalandılar. Turquality ve marka destek programındaki firma sayısı 2023 yılında 56'ya E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) programındaki firma sayısı 17'ye yükseldi. 'İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı' çerçevesinde 470 firma yetkilisine hususi damgalı pasaport verildi. Sağlık vizesi için birliğimize 720 başvuru geldi ve 525'ten fazla sağlık vizesi verildi. HİB olarak hizmet ihracatında sürdürülebilir büyüme ve büyük dönüşüm planları yapıyoruz. Bu amaçla stratejik ve milli bir bakış açısı oluşturduk."

DIŞ TİCARET DENGESİNE "HİZMET" ETKİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de ihracat yapan 27 sektörün tamamında 2024-2028 dönemi hedefleri özelinde istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek hizmet sektörlerinin en çok öneri ileten sektörler arasında yer aldığını ifade etti.

2028 yılında 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi olduğunu anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Hizmet ihracatı, toplam dış ticaret dengesini önemli ölçüde etkileyecek. 2023'te 7,8 trilyon dolara ulaşan küresel hizmet ihracatından 100 milyar dolarla yüzde 1,3 pay aldık. Pandemi dönemindeki küresel gerilemenin ardından, hizmet ihracatımızda yeni bir seviyeye ulaştığımızı net bir şekilde görüyoruz. 2024 yılı için toplam ihracatta 377 milyar dolar hedefimiz var. Ortak akıl ve istişareyle tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bir arada olmaktan ve ortaya çıkan bu tablodan son derece mutluyum."

Öte yandan açıklamaya göre, açış konuşmalarının ardından Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde yer alan sektörlerin temsilcileri kürsüye çıkarak kendi sektörlerinin talep ve beklentilerini dile getirdi.