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Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:45

Hizmet üretici fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 33,29, aylık yüzde 2,87 arttı.

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İHA
Hizmet üretici fiyat endeksi belli oldu
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H-ÜFE 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 40,07 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,07 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,71 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,79 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 30,44 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 3,99 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,99 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,31 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,65 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,03 artış gerçekleşti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
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Hizmet üretici fiyat endeksi belli oldu
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