Hizmet üretim endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, endeks, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7 yükseliş gösterdi.