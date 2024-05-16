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Giriş Tarihi: 16.5.2024 10:40 Son Güncelleme: 16.5.2024 10:41

Hizmet üretim endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan hizmet üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,8 yükselirken, aylık bazda ise değişim göstermedi.

AA
Hizmet üretim endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, endeks, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7 yükseliş gösterdi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK BAZDA AYNI KALDI

Hizmet üretim endeksi, mart ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azalış kaydetti.

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Hizmet üretim endeksi martta arttı
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