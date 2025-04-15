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Giriş Tarihi: 15.4.2025 10:30 Son Güncelleme: 15.4.2025 10:30

Hizmet üretim endeksi şubatta artış gösterdi

Hizmet üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, aylık bazda yüzde 2 azalış gösterdi.

AA
Hizmet üretim endeksi şubatta artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 1,9, idari ve destek hizmetleri yüzde 11,6 yükseldi.

Hizmet üretim endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2 azalış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 gerilerken, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 artış kaydetti.

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Hizmet üretim endeksi şubatta artış gösterdi
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