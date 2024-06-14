Hizmet üretim endeksi verileri açıklandı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 2,2 DÜŞTÜ

Hizmet üretim endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,7 azalış kaydetti. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 3,2 artış kayıtlara geçti.