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Giriş Tarihi: 14.6.2024 10:23 Son Güncelleme: 14.6.2024 10:26

Hizmet üretim endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre hizmet üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,3 yükselirken, aylık bazda ise yüzde 2,2 geriledi.

AA
Hizmet üretim endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,7, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 10,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,8 yükseliş gösterdi. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,8 azaldı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 2,2 DÜŞTÜ

Hizmet üretim endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,7 azalış kaydetti. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 3,2 artış kayıtlara geçti.

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Hizmet üretim endeksi verileri açıklandı
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