Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hizmet üretim endeksi yıllık ve aylık bazda arttı
Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:30

Hizmet üretim endeksi yıllık ve aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 2 düşerken aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

AA
Hizmet üretim endeksi yıllık ve aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerine göre, hizmet üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 2 düşerken aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Buna göre endeks, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 arttı, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 artış gösterirken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,8 azaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hizmet üretim endeksi yıllık ve aylık bazda arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA