Hizmet üretim endeksi yıllık ve aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerine göre, hizmet üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 2 düşerken aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Buna göre endeks, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 arttı, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 artış gösterirken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,8 azaldı.