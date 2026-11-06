Hizmet ve ticaret sektöründe enerji tüketimi belli oldu: 485 bin terajul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Hizmet - Ticaret sektörü nihai enerji tüketimi toplam 485 bin 413 terajul oldu.

Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; hizmet - ticaret sektöründe 2025 yılında toplam nihai enerji tüketimi 485 bin 413 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, %26,5 ile "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, %24,5 ile "kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik" ve %17,7 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektörleri takip etti.

ELEKTRİK 259 BİN 4 TERAJUL İLE EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI OLDU

Hizmet - Ticaret sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; %53,4 ile elektrik, %37,8 ile doğal gaz ve %4,5 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı %70,3 ile yine elektrik oldu. Bu sektörde, elektrikten sonra %18,2 ile doğal gaz ve %5,9 ile katı fosil yakıtlar en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

VERİ MERKEZLERİNDE ELEKTRİK TÜKETİMİ 3 BİN 97 TERAJUL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; veri merkezlerinde 2025 yılında tüketilen elektrik miktarı 3 bin 97 terajul (860 GWh) oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör