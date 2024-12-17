HSBC, Türk otomotiv hisseleri hedef fiyatlarını güncelledi

HSBC, Türkiye'de otomotiv sektörünün 2025'te izleyeceği yola dair raporunu yayımladı. Banka, otomotiv sektöründe yer alan şirketlerin hedef fiyatlarını güncellerken ilk yarıda sektörün zorlanacağı ve ikinci yarıda ise daha iyi bir dönem geçireceğini öngördü.

İKİNCİ YARIDA SEKTÖR İYİ BİR SÜRECE GİRECEK

Banka, pandemi döneminden bu yana sektörün yaşadığı zorlukların aşılmaya başlandığına dair erken işaretlerin olduğunu ifade etti. HSBC, önümüzdeki yılın ikinci yarısında daha ılımlı bir enflasyon, olası faiz indirimleri ve daha iyi bir tüketici ortamının desteği ile sektörün daha iyi bir süreç geçireceği görüşünü savundu.

Otomotiv sanayinde Doğuş Otomotiv, Ford Otosan, Tofaş ve Türk Traktör hisselerini değerlendiren HSBC, Ford Otosan için "AL" ve diğer üç hisse için "TUT" seviyesinde olan yatırım tavsiyelerini korudu.

HEDEF FİYATLAR YÜKSELDİ

Öte yandan hedef fiyat tahmini, Doğuş Otomotiv hisseleri için 240 TL'den 320 TL'ye, Tofaş hisseleri için 220 TL'den 310 TL'ye ve Türk Traktör hisseleri için 825 TL'den 950 TL'ye yükseltildi. Ford Otomotiv'in hedef fiyatı ise 1.370 TL olarak korundu.

Bu hedef fiyatlar dikkate alındığında öngörülen 12 aylık getiri beklentisi Doğuş Otomotiv hisseleri için yüzde 13,4, Ford Otosan için yüzde 38, Tofaş için yüzde 7,8 ve Türk Traktör için yüzde 9,3 seviyesinde oldu.