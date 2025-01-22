HSBC, Türk şirketleri için hedef fiyatlarını açıkladı

HSCB Türk bankalara ilişikin kararını açıklayarak hedef fiyatlarını açıkladı. Banka, müşterine yönelik bir tavsiye notu da yayımladı.

Yatırımcılara "Uzun vadeli değer yaratmak için tutarlı büyüme stratejilerine sahip pazar payı odaklı şirketleri tercih etmelerini tavsiye eden HSBC, "İhtiyari isimler için daha zor bir yıl; iyileşme görünümüne sahip coğrafi olarak çeşitlendirilmiş şirketleri tercih edin" ifadelerini de kullandı.

İşte HCSB'nin güncellediği fiyat listesi:

ULKER-Ülker için hedef fiyatını 200 TL'den 180 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu.

BIMAS-BİM için hedef fiyatını 650 TL'den 665 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

MAVI-Mavi için hedef fiyatını 125 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

MGROS-Migros için hedef fiyatını 650 TL'den 700 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

SOKM-ŞOK Marketler için hedef fiyatını 65 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.