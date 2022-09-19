Hububat ihracatı yüzde 28 arttı

"TÜRK ÜRÜNLERİNE OLAN TALEP GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Celal Kadooğlu, ikili görüşmelerin önemli olduğunun altını çizerek, Cibuti ve Kazakistan Büyükelçileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve görüşmeler kapsamında; Cibuti, Etiyopya ve Somali'deki heyetleri Gaziantep'e getireceklerini her iki taraf için de verimli geçecek ikili görüşme organizasyonları yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

İkili görüşmelerin, ülkemiz için oldukça önemli olduğunu açıklayan Kadooğlu, Gaziantep'te gerçekleşecek heyetler ile ilgili şunları söyledi:

"Devletimizin Somali ve Afrika ülkelerine yaptığı yardımlardan dolayı o bölgelerde Türk ürünlerine karşı ciddi bir sempati var. GAİB Hububat Birliği olarak, bunu ticari anlamda düşünerek ciddi girişimlerde bulunduk ve bir heyet oluşturduk. Bu heyetimizi Cibuti, Etiyopya ve Somali'ye yönlendirdik. Bir haftalık çalışmaların ardından firmalarla görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından detaylı bir rapor hazırladık ve sonuç olarak, Gaziantep'in katma değerini artırmak amacıyla ikili görüşme organizasyonları düzenlemeye karar verdik. Cibuti, Etiyopya ve Somali'deki heyetlerini bölgemize getirerek ihracatçı üyelerimizle buluşmalarını sağlayacağız. Ayrıca Kazakistan Büyükelçisi ile de yakın zamanda görüşmelerimiz oldu. GAİB Hububat Birliği olarak 3 gün boyunca ikili görüşmeler organize ettik. Hem ihracatçı üyelerimiz hem de yabancı katılımcılarla yaptığımız görüşmeler neticesinde organizasyonun çok verimli geçtiğini öğrendik. Bu geri bildirimler bizi çok mutlu etti. Kazakistan kardeş ülkemizdir. Bu görüşmelerin ülke ihracatımıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz."