Hububat ve bakliyat sektörünün ihracatı hedefine yaklaşıyor

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 10 ayda 214 ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken Başkan Tiryakioğlu, "9,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz 13 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek" dedi.

HEDEF 13 MİLYAR DOLAR

TİM Sektör Kurulu Başkanı Tiryakioğlu, sektörlerinin Türk ihracatı için önemli olduğunu söyleyerek, ihracatlarının her ay artan bir grafik çizdiğini ve bu konuda ihracatçıları sıkı takip ettiklerini de söyleyerek şu bilgilere yer verdi:

"Sektörümüzün ihracatı her geçen gün daha da artıyor ve Türk tahıl ürünleri dünyada yoğun talep görüyor çünkü Türk ürünleri hem kalitesi hem de lezzeti bakımında dünya piyasasında kabul görüyor. Bu çerçevede sektörümüzde aktif rol alan ihracatçılarımız da üzerine düşeni yaparak aktif bir şekilde pazarlardaki etkinliklerini artırıyor. Bu dönem, hedefimizi 13 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefimizi gerçekleştirmek ve Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."