Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına atıfta bulunarak Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun için hayata geçirilecek müjdeli haberi sıraladı.
Bakan Uraloğlu, "Bursa Üniversite - Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı - Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı, Samsun raylı sistem hatları araç alımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz üstleniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da yaşayan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var!— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 17, 2023
Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla çıkan ve "Resmî Gazete"de yayımlanan kararla;
▶️Bursa Üniversite - Görükle uzatma hattı,
▶️Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci… pic.twitter.com/C5lDY4PQ1j