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Haberler Ekonomi Haberleri Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak
Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:34 Son Güncelleme: 17.10.2023 15:02

Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak

Hükümet dev projelerinde emin adımlarla ilerlerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, 5 ilde yaşayan vatandaşlara ulaşım alanında gerçekleşecek olan iyi haberi duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar...

Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına atıfta bulunarak Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun için hayata geçirilecek müjdeli haberi sıraladı.

Bakan Uraloğlu, "Bursa Üniversite - Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı - Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı, Samsun raylı sistem hatları araç alımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz üstleniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak
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