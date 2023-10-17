Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına atıfta bulunarak Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun için hayata geçirilecek müjdeli haberi sıraladı.