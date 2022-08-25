Hükümetten dar gelirlilerin yüzünü güldüren destek paketi: 6 milyon vatandaş icra borcundan kurtulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşlara yönelik destek paketi açıklanacağının müjdesini vermişti. Dar gelirli vatandaşların icra, haciz sorunlarını çözmek amacıyla hazırlanan iki paketin detayları belli oldu; 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek. Böylece elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçları devlet üstlenecek.Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde son aşamaya gelindi. Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntıları ortaya çıktı. Üzerinde çalışılan paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek. Edinilen bilgilere göre destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati düzenlemenin detaylarını açıkladı. Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.Bakan Nebati, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek" dedi. Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.