Işıkhan, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile işverenlere işe alınan her kadın için aylık 25 bin liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği ödeniyor. 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği veriyoruz. Kasım 2024 sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projeden faydalandı. İşgücü Uyum Programı ile işsizler işgücüne dâhil edildi. 102 bin 244'ü kadın 114 bin 307 kişi programdan faydalandı" ifadelerini kullandı.