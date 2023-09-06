HÜRJET, Türk Yıldızları ile tarihi uçuşa imza attı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in Türk Yıldızları ile yaptığı tarihi uçuşa ilişkin, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Görgün, "Yüksel HÜRJET, sen yüksel, bayrak yükselsin. Ülkemizin gökteki milli yıldızı HÜRJET, Türk Yıldızları'nın arasındaki yerini alıyor. Hafif taarruz, eğitim, devriye ve akrobatik gösteri görevleri için gün sayan HÜRJET'imizin semalardaki yolu hep bağımsız ve açık olacak." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET, 3 Eylül'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı.

Bugüne kadar 17 uçuş gerçekleştiren ve toplam 9 saat 8 dakika havada kalarak uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarıyla tamamlayan HÜRJET'in son uçuşuna Türk Yıldızları eşlik etti. HÜRJET bu uçuşta 37 dakika havada kalarak 15 bin 403 fit irtifaya ve 351 knot hıza ulaştı. Uçuş sonrası başarılı şekilde piste teker koyan HÜRJET, daha sonra Türk Yıldızları ile "Fil Yürüyüşü" (Elephant Walk) gerçekleştirdi.

HÜRJET BİRÇOK GÖREV İÇİN HAZIRLANIYOR

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı. Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı ve projenin en önemli virajlarından biri olan motor çalıştırma 30 Ocak 2023'te yapıldı. HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan'da gerçekleştirerek gökyüzü ile buluştu.

Tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET'in varyantları arasında Jet Eğitim Uçağı, Akrotim Gösteri Uçağı, Harbe Hazırlık Uçağı, Red Aircraft ve Uçak Gemisine İniş-Kalkış versiyonları bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında 27 Aralık 2022'de imzalanan sözleşme çerçevesinde ilk etapta 4 uçak ve gerekli görülen aşamada ilave 12 uçak için anlaşma sağlandı. Proje kapsamında Haziran 2024'te ikinci prototipin ilk uçuşu planlanıyor.