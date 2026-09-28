HÜRKUŞ-2 TSK’nın envanterine girdi: Kabul testleri başarı ile tamamlandı

HÜRKUŞ-2 TUSAŞ tesislerinde yapılan törenle envanteri girdi. Teslimat sürecine ilişkin detayları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı.

HÜRKUŞ ENVANTERE GİRDİ

HÜRKUŞ kabul sürecinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de bugün itibariyle girmiş oldu. Özellikle HÜRKUŞ ile pilot eğitiminde yeni bir dönem başladı.

Türkiye'nin özgün hava platformları arasındaki eğitim zinciri de daha güçlü bir yapıya kavuştu. 2026 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12 adet HÜRKUŞ'un teslimatının tamamlanması da hedefler rakamlar arasında.

Yine Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın pilot yetiştirme ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla yeni nesil temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme ile başlamış oldu.

TEST FAALİYETLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Özellikle toplamda 55 uçağı kapsayan program güncel takvim doğrultusunda da hız kazanmış durumda. Yürütülen kapsamlı uçuş ve yer testlerinin ardından HÜRKUŞ teslimat aşamasına da geldi. Yine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde geliştirilen HÜRKUŞ kabul test faaliyetleri de başarıyla tamamlanmış oldu.

TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen kabul sürecinde HÜRKUŞ uçuş performansı, aviyonik sistemler ve yapısal entegrasyon başta olmak üzere birçok başlıkta detaylı test ve incelemeden geçirildi. Yaklaşık 3 hafta süren bu sürecin başarıyla tamamlanması ile birlikte bugün iki uçak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmi olarak girmiş oldu.

YÜKSEK PERFORMANSLI EĞİTİM UÇAĞI

Tabii ki Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel eğitim uçağına yönelik güncel tasarım çalışmaları 3 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştı. Proje kapsamında gerçekleştirilen tasarım, üretim ve yer testlerinin ardından yeni konfigürasyondaki ilk uçak 2024 yılı sonunda ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu.

Özellikle HÜRKUŞ'un geliştirme sürecinde yapısal ağırlığın azaltılması ve aerodinamik performansın arttırılmasına yönelik de çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiş oldu. Tabii ki bu yapılan iyileştirmeler özellikle sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda gerçekleşti.

Tabii ki bu çalışmalar sonucunda platform yüksek akrobasi ve manevre kabiliyeti sınıfındaki yüksek performanslı eğitim uçaklarından biri haline de geldi. Özellikle kendi muadilleri arasında da en başarılı sayılan uçaklarından biri oldu.

Yine temel ve ileri başlangıç pilot eğitimi aynı platform üzerinden destekleyecek şekilde geliştirildi. Yine HÜRKUŞ pilotların modern aviyonik ve görev sistemlerine erken aşamada uyum sağlamasına, jet eğitim safhasına geçiş, eğitim yükünün ve uyum maliyetlerinin azaltılmasına da çok büyük katkı sağlayacak.

Özellikle akıllı uçuş yöntem yönetim sistemleri ve dijital eğitim kabiliyetleri sayesinde uçuş eğitimlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine imkan sağlayan bir sistem haline gelmiş oldu.

Sınıfının en performanslı ve önde gelen uçaklarından biri olarak geliştirilmiş oldu HÜRKUŞ. Ve şu anda dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalar içerisinde TUSAŞ tesislerinde Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmek üzere iki uçak envantere girdi.

Yıl sonuna kadar da tabii ki 12 uçağın envantere girmesi ve toplamda da 50 uçaklık devasa bir filonun Türk Hava Kuvvetlerine teslimi planlanıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör