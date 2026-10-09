IAC 2026’da Anadolu rüzgarı: Astronotlar Türk kültürünü keşfetti

BAKAN KACIR, ANADOLU PAZARINI ASTRONOTLARLA ZİYARET ETTİ

"Where Anatolia Meets Space" alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada açıklamalarda bulundu. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'ncisinin ülkemizde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

111 ÜLKE, 10 BİNDEN FAZLA KATILIMCI

Türkiye olarak bu büyük uzay buluşmasına ilk kez ev sahipliği yapıyoruz. 111 ülkeden 10 binden fazla katılımcının bir arada olduğu muhteşem bir etkinlik. Antalya'da hayata geçmiş oldu. Gerçekten hem Türkiye'mizin uzay bilim ve teknolojileri alanındaki imkân ve kabiliyetlerini, yürüttüğümüz iddialı projeleri, insan kaynağımızın geldiği seviyeyi dünyaya tanıtıyor olmaktan hem de yeni uluslararası iş birliklerinin kapısını aralıyor olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz.

40'DAN FAZLA ASTRONOT İŞTİRAK ETTİ

Uzay dediğimizde akla astronotlarımız da geliyor. Bu kongreye 40'dan fazla astronot iştirak etti. Onlar da burada hem kongre kapsamındaki çalışmalara katıldılar, Uluslararası Uzay Kongresi hem bilimsel yönü hem de ticari yönü olan bir etkinlik. Bilim insanlarının makaleler sunduğu, bundan sonraki bilimsel araştırmalar konusunda insanlığın hangi istikamette ilerleyebileceğine ve hangi alanlarda iş birlikleri yapılabileceğine dair yol haritalarının planlandığı bir etkinlik hem de bir ticari etkinlik, dünyanın en büyük uzay şirketlerinin, girişimlerinin, kurumlarının, aynı zamanda yeni nesil uzay girişimlerinin bir araya geldiği bir etkinlik. Dolayısıyla çok kapsamlı bir etkinlik ve astronotlarımız bu etkinliğin çok farklı safhalarına iştirak ettiler.