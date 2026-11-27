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Yargıtay, banka hesabını kullandırdığı için ceza alan ve dolandırıcılıktan suçlu bulundan bazı kişilere dair kararı bozdu. Aksaray'da gübre ilanı için iletişime geçen çiftçi aile, 332 bin 500 lirayı hesaba yolladı. Gönderilen tutar, daha sonra 4 farklı hesaba aktarıldı. Gübre ise alıcıya teslim edilmedi. Paraların yollandığı hesaplar dolandırıcılıktan mahkum edildi. Hesaplarının başkalarınca yönetildiğini savunan bazı sanıklar ise dosyayı temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yeterli delil olmadığı için kararı bozdu. Yüksek Mahkeme, suçun banka hesaplarının kullandırılması ile sınırlı kalabileceğini kaydetti. Sanıklar yeniden araştırılacak.