IBAN’la ticarete 250 milyon TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1.5 milyar liralık kazancın kayıtdışı bırakıldığını tespit etti ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı. Vergi Denetim Kurulu vergi kaçırmak maksadıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve analiz çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Özellikle "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takipte.IBAN'a yönlendirilerek kayıtdışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi. Örneğin, üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğünorganizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler bu kapsamda dikkati çekti. İnceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne işaret ederek, "Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek" dedi. Vergi kaçırmak maksadıyla IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve yine fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını aktaran Şimşek, gelen ihbarlara göre incelemelerin devam edeceğini vurguladı. Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek, "Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" dedi.