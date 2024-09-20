İBB, ucuz doğalgaza dava açtı! Kararı yargıya taşıdı...

EPDK İNDİRİME GİTMİŞTİ...



EPDK 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti. Bu karar sonucunda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim yapılmıştı.



Bu 5,7 milyon abone üzerinden hesaplandığında 7,7 milyar liraya denk geliyordu.

Şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.