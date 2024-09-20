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Giriş Tarihi: 20.9.2024 10:48 Son Güncelleme: 20.9.2024 11:06

İBB, ucuz doğalgaza dava açtı! Kararı yargıya taşıdı...

İstanbul'da 2-3 kat artan su faturalarına gelen tepkiler gündemdeki yerini korurken İBB’den doğal gaz faturaları için çok tartışılacak bir hamle daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ; EPDK tarafından 1 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’da yapılan yüzde 12 oranındaki doğal gaz indiriminin iptal edilmesi için dava açtı.

İBB, ucuz doğalgaza dava açtı! Kararı yargıya taşıdı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ; EPDK tarafından 1 ocak 2023 tarihinde İstanbul'da yapılan yüzde 12 oranındaki doğal gaz indiriminin iptal edilmesi için dava açtı.

NTV'nin haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim kararını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ yargıya taşıdı.

EPDK İNDİRİME GİTMİŞTİ...

EPDK 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti. Bu karar sonucunda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim yapılmıştı.

Bu 5,7 milyon abone üzerinden hesaplandığında 7,7 milyar liraya denk geliyordu.

Şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

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İBB, ucuz doğalgaza dava açtı! Kararı yargıya taşıdı...
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