idefix’te ‘Şahane Kasım’ indirimleri

TÜM dünyada geleneksel hale gelen kasım indirimlerinin rüzgarı elektronikten spor-outdoor'a, kitaptan küçük ev aletlerine kadar sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix'te esiyor. Şahane Kasım kampanyası ile idefix her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaçlarını alışveriş sepetinde bekleten ve eksiklerini tamamlamak isteyen kullanıcılarına çeşitli indirim fırsatları sunuyor. idefix, Şahane Cuma'da (24 Kasım) ise elektro gitarlardan oyun setlerine, termos mataralarından ofis teknolojilerine, tarihli ajandalardan prestij kalemlere kadar birçok üründe indirim yapıyor.