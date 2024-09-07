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Giriş Tarihi: 8.9.2024

Idefix’ten okula dönüşte yüzde 50 indirim kampanyası

Idefix’ten okula dönüşte yüzde 50 indirim kampanyası
Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 'Okula Dönüş' dönemi, yoğun alışveriş hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Idefix, okula dönüş döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yüzde 50'ye varan oranlarda indirim ve Worldcard ile 8 taksite kadar ödeme kolaylığı uyguluyor. Ebeveynler ve öğrencilerin kırtasiyeden elektroniğe, süpermarketten ev ve yaşam ürünlerine kadar, idefix'in tüm ihtiyaçları ve her detayı düşünerek hazırladığı kampanya, 15 Eylül tarihine kadar devam edecek.
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Idefix’ten okula dönüşte yüzde 50 indirim kampanyası
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