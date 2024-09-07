Idefix’ten okula dönüşte yüzde 50 indirim kampanyası

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 'Okula Dönüş' dönemi, yoğun alışveriş hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Idefix, okula dönüş döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yüzde 50'ye varan oranlarda indirim ve Worldcard ile 8 taksite kadar ödeme kolaylığı uyguluyor. Ebeveynler ve öğrencilerin kırtasiyeden elektroniğe, süpermarketten ev ve yaşam ürünlerine kadar, idefix'in tüm ihtiyaçları ve her detayı düşünerek hazırladığı kampanya, 15 Eylül tarihine kadar devam edecek.