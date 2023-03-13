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Haberler Ekonomi Haberleri İflas eden SVB ve iki yöneticisine dolandırıcılık davası
Giriş Tarihi: 13.3.2023 23:29

İflas eden SVB ve iki yöneticisine dolandırıcılık davası

İflas eden Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ana şirketi SVB Financial Group ile iki üst düzey yöneticisine hissedarlar tarafından "dolandırıcılık" davası açıldı

AA
İflas eden SVB ve iki yöneticisine dolandırıcılık davası

Kaliforniya eyaletindeki San Jose Federal Mahkemesinde açılan davada, SVB ile Üst Yöneticisi Gregory Becker ve Finans Direktörü Daniel Beck, artan faiz oranlarıyla bankanın hassas duruma düşmesini gizlemekle suçlandı.

Söz konusu dava, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC) kayyum atadığı SVB'nin iflas etmesiyle ilgili açılan ilk dava oldu.

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

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İflas eden SVB ve iki yöneticisine dolandırıcılık davası
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