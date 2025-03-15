İftarın da sahurun da gözdesi lahmacun

Yarısı geride kalan Ramazan ayı, çarşı pazara getirdiği hareketle esnafın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çarşı pazarın yanı sıra online alışverişlerde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Ramazana özel kampanyalar yapan e-ticaret firmaları gidişattan memnun. Geçtiğimiz yıllara kıyasla satışların ciddi anlamda arttığını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Süpermarket, yemek, giyim gibi tüm kategoriler dahil edildiğinde Ramazan ayında online tarafta 150-200 milyar TL'lik alışveriş yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Çevikoğlu, özellikle güllaç, hurma ve kuruyemiş satışlarında çok büyük bir artışın yaşandığını kaydetti. Ramazanda en çok dikkat çeken artışlardan birinin de yüzde 20'lik artışla küçük ev aletleri satışlarında yaşandığını söyleyen Çevikoğlu, "Ekmek yapma makinesi en çok satılan küçük ev aleti. İnternet alışverişlerde tüm kategoriler dahil edildiğinde Ramazan ayında en çok alım yapılan saat 22.00" dedi.

SAHURDA İKİ KATINA ÇIKIYOR

"Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da gün içerisindeki sipariş miktarında bir düşüş gözlemliyoruz" diyen Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ise 2024 yılı Ramazan ayına kıyasla, toplam sipariş sayısında yüzde 20'ye yakın bir artış gördüklerini söyledi. Baki, "Sahur vaktindeki sipariş artışı ise iftarın iki katı civarı" diye konuştu. Yılın diğer zamanlarına göre Ramazan ayında yaşanan sipariş düşüşünün, "Hızlı ticaret" kısmı dedikleri Yemeksepeti Market ve Mahalle'de daha az olduğunu belirten Baki, şöyle devam etti: "Bu da aslında, Ramazan boyunca kullanıcılarımızın hazır yemek yerine, satın aldıkları malzemelerle evde yemek yaptıklarını gösteriyor."

MERCİMEK ÇORBASI İKİNCİ

Ülke genelinde verilen siparişlerin çeşitlerine bakıldığında hem iftarda hem sahurda en çok sipariş edilen yemeğin 'lahmacun' olduğu bilgisini paylaşan Mert Baki, "İftarda en çok sipariş edilen ürünler sırasıyla; lahmacun, mercimek çorbası, patates kızartması, Adana dürüm ve tavuk tantuni dürüm. Sahur vaktinde en çok sipariş edilen ürünler ise lahmacun, mercimek çorbası, patates kızartması, kuşbaşılı kaşarlı pide ve Adana dürüm." Baki, illere göre en çok sipariş alan yemeklerle ilgili ise şu bilgileri verdi: "Adana'da Adana kebap, Gaziantep'te tavuk döner dürüm, Konya'da etli ekmek, Kahramanmaraş'ta tavuk döner dürüm en çok sipariş edilen yemekler."

YARDIM KOLİSİNE YÜKSEK TALEP

Ramazan ayında alışveriş saatlerinin değişkenlik gösterdiğini ifade eden Hepsiburada yetkilileri, gün içinde harcama oranının düştüğünü belirtiyor. Ramazan'da Hepsiburada'da en çok satılan ürünler temel gıda, kahvaltılık ve bakliyat olarak öne çıktı. Ramazan paketlerinin hem bireysel tüketiciler hem de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar kapsamında yüksek talep gören ürün grupları arasına girdiğini kaydeden yetkililer, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bakliyat ve et ürünlerine olan talep yüksek olurken, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde zeytinyağı ve zeytin çeşitleri daha fazla tercih ediliyor. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise unlu mamuller ve kahvaltılık ürünlerin tüketimi daha yaygın. Bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gıda ve içecek kategorisi satışlarında da artış gerçekleşti" dedi.

GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ HAMBURGER YEDİ

Yemeksepeti kullanıcılarının tercihlerinin büyük oranda benzer olduğunu açıklayan Baki, "Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde bazı farklılıklar gözlemliyoruz. Diğer bölgelerde 'lahmacun' en fazla tercih edilen ürün olurken; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde 'İkili hamburger menü' tercihi öne çıkıyor. Diğer bölgelere göre bir farklılık oluşturuyor" ifadelerini kullandı.