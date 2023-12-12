İGA ‘karbon net sıfır’ hedefinde yeni seviyeye ulaştı

İGA İstanbul Havalimanı, iklim krizi ile mücadelede 2050 yılı için 'Net Sıfır' taahhüdü ile IPCC (Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 1,5°C hedefleriyle uyumlu 'karbon ayak izi' azaltım çalışmalarına devam ediyor. Yönetişim mekanizmalarına da dâhil edilen bu çalışmalar sayesinde havalimanı, ACI EUROPE tarafından, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon ayak izi azaltımı konularında, havalimanlarında gereken yöntem ve standartların belirlendiği 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' programında, 4. seviye olan 'dönüşüm' seviyesine ulaştı. 4. seviye kurumun karbon yönetiminin, 'IPCC 1,5°C 2050 Net Zero' hedefleri doğrultusunda küresel iklim hedefleriyle uyumlu hâle gelindiğini ve operasyonların mutlak emisyon azaltımları göz önünde bulundurularak yönetildiğini ifade ediyor. Toplam karbon emisyonunda yüzde 21 oranında düşüş sağlayan İGA, Seviye 1'den, Seviye 4'e 2 yılda yükseldi.İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, 'Havalimanı Karbon Akreditasyon' sertifikasında 4. seviyeye ulaşmanın İGA İstanbul Havalimanı'nın çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi. İGA İstanbul Havalimanı'nı, 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' kapsamında bir üst seviyeye geçmesi nedeniyle tebrik eden ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec ise Paris İklim Anlaşması'nın hedefleriyle tamamen uyumlu bir CO2 (karbon) azaltım yolu izleyen İGA İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'de bu başarıyı elde eden ilk havalimanı olduğunun altını çizdi.