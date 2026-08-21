İGA’da Hilton hizmeti

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, 485 odalı Hilton İstanbul Airport Oteli'nin hizmete açıldığını söyledi. Bilgen, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hilton'un Türkiye'deki 100. oteli olan Hilton Istanbul Airport'un açılışıyla İstanbul Havalimanı'nın hizmet ekosistemine yeni bir konaklama seçeneği kazandırıldığını aktardı.

HAVALİMANI ŞEHRİ

Yatırımın, havalimanının yalnızca bir ulaşım merkezi olmadığını, konaklama, ticaret, kültür ve yaşamı bir araya getiren bir "havalimanı şehri" olarak gelişimini sürdürdüğünü gösterdiğini belirten Bilgen, "Türk misafirperverliğini Hilton'un küresel hizmet anlayışıyla buluşturan otelimizin, hem İstanbul'un hem de ülkemizin küresel turizm ve havacılık merkezi konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu işbirliğini, küresel markaların ülkemize ve havalimanımıza duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayılarının yanı sıra sunduğu hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesiyle de küresel havacılık sektöründe liderliğini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör