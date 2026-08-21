Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İGA’da Hilton hizmeti
Giriş Tarihi: 21.08.2026

İGA’da Hilton hizmeti

İGA’da Hilton hizmeti
  • ABONE OL

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, 485 odalı Hilton İstanbul Airport Oteli'nin hizmete açıldığını söyledi. Bilgen, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hilton'un Türkiye'deki 100. oteli olan Hilton Istanbul Airport'un açılışıyla İstanbul Havalimanı'nın hizmet ekosistemine yeni bir konaklama seçeneği kazandırıldığını aktardı.

HAVALİMANI ŞEHRİ
Yatırımın, havalimanının yalnızca bir ulaşım merkezi olmadığını, konaklama, ticaret, kültür ve yaşamı bir araya getiren bir "havalimanı şehri" olarak gelişimini sürdürdüğünü gösterdiğini belirten Bilgen, "Türk misafirperverliğini Hilton'un küresel hizmet anlayışıyla buluşturan otelimizin, hem İstanbul'un hem de ülkemizin küresel turizm ve havacılık merkezi konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu işbirliğini, küresel markaların ülkemize ve havalimanımıza duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayılarının yanı sıra sunduğu hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesiyle de küresel havacılık sektöründe liderliğini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İGA’da Hilton hizmeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA