Iğdır’da genç kadınlara ekmek kapısı oldular! Sayıları her geçen gün artıyor

Doğu Anadolu'nun önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden, sahip olduğu iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle mikroklima özelliğine sahip Iğdır'da, tarım ve hayvancılığın ardından tekstilde faaliyet gösteren işletmeler de her geçen yıl artıyor.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan 2 fabrikanın yanında kentin farklı noktalarında faaliyete başlayan 4 tekstil atölyesi ile Tuzluca ilçesinde bulunan fabrikada kentin istihdamına önemli katkı sağlanıyor.

Buradaki tesislerde de İŞKUR'un "İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi" kapsamında, elinde bir mesleği bulunmayan kişilere 3-6 aylık eğitimler veriliyor.

Alınan eğitimin ardından, çoğunluğu kadın olmak üzere mesleği öğrenenler, bu tesislerde istihdam ediliyorlar.

Sayısı her geçen yıl artan tekstil işletmeleriyle hem göçün önüne geçiliyor hem de gençlerin ve kadınların istihdamı artırılıyor.

İşletmelerde yaklaşık bin kişi istihdam ediliyor.

Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç, tekstilin, Türkiye'de her geçen gün uzmanlık kazanılan ve hacmi büyüyen bir sektör olduğunu söyledi.

"144 KİŞİ TEKSTİL ALANINDA İSTİHDAM EDİLMİŞTİR"

Iğdır'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayılarının da artığına dikkati çeken Oruç, "Valiliğimize bağlı İŞKUR İl Müdürlüğü bu hususta 'İşbaşı Eğitim Programı' ile hem iş verenlere hem de kuruma kayıtlı işsizlere hizmet vererek, bu şekilde istihdama katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Iğdır'daki tekstil firmalarına katkı sunmak ve katılımcılara mesleki deneyim kazandırmak için son üç yılda 37 işbaşı eğitim programları düzenlemiştir. Bu programlardan 96 erkek ve 111 kadın olmak üzere toplamda 207 kişi yararlanmıştır. Bu programların sonundan 144 kişi tekstil alanında istihdam edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tekstil işletmecisi Akif Turaç da 1988 yılından beri İstanbul'da tekstil işinde faaliyet gösterdiğini, 2019'da Iğdır'a dönerek memleketine yatırım yaptıklarını belirtti.

Tuzluca ilçesinde bir tekstil fabrikası kurarak işe başladıklarını anlatan Turaç, "Daha sonra Iğdır OSB'de bu yıl bir fabrika daha kurduk. Tekstil gelişmeye açık bir sektördür. Biz geldiğimizde de Iğdır'da ufak çapta tekstil işletmeleri vardı fakat bizim gibi daha donanımlı büyük çapta işletme yoktu." diye konuştu.

"Iğdır'a geldiğimiz 5 yıl içerisinde 2 binin üzerinde kişiye bu mesleği öğrettik ve şu anda bu mesleği öğrenen hemşehrilerimiz, bizim dışımızda diğer işetmelerde de çalışmaktalar." diyen Turaç, tekstilin yatırım yapmaya değer bir sektör olduğunu, bölgedeki atıl bekleyen iş gücünü harekete geçirdiklerini vurguladı.

"ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 70'İ KADIN İŞ GÜCÜNE DAYALIDIR"

Kentte İŞKUR ile koordineli çalıştıklarını anlatan Turaç, "İŞKUR'dan elemanları alıyoruz, 6 aylık bir sürede mesleği öğreterek sektöre dahil ediyoruz. Bizim bu sektörde kadın iş gücü revaçta olduğu için çoğunlukla kadınları istihdam ettik. Çalışanlarımızın yüzde 70'i kadın iş gücüne dayalıdır. Bu sayede buradaki kadınlarımız dünyayı tanımaya, ekonomik özgürlüklerini kazanmaya başladılar." dedi.

Ev hanımı Funda Tayfun ise hiçbir mesleği yokken İŞKUR üzerinden tekstil sektöründe iş başladığını, eğitim süresi bittikten sonra da bu mesleği sürdürmeyi düşündüğünü anlattı.

Tayfun, "Iğdır imkanlarında biz kadınlara bu tekstilin en güzel iş imkanı olduğunu düşünüyorum. Mesai saatlerimiz diğer imkanlarımız çok güzel. Köyde oturan arkadaşlarımız var; servis, evlerine kadar götürüyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde yaklaşık bir yıldır çalışan İkbal Türkan da arkadaşlarının tavsiyesiyle önce kursiyer olarak işe başladığını, şimdi ise makine operatörü olarak tekstilde devam edeceğini belirtti.