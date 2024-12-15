İHA’lar ile su ve kuraklık takibi yapılacak

Küresel iklim değişikliği tarım sektörünü de etkilerken, bunun önüne geçmek için çeşitli önlemler alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, kaynakların tasarruflu kullanılması, sürdürülebilir üretimin sağlanması, verimin maksimize edilmesi için dijital sulama ve hassas tarım uygulamalarını ülke geneline yayacak.İklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları, ekstrem meteorolojik olaylarda artış, su kaynaklarında azalma, kuraklık şiddetinde artış, su ve toprak kalitesinde bozulma ve biyolojik çeşitliliğin azalması tarımı olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzluklarla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatılmıştı. Bakanlık bu kapsamda, suyu merkeze alan üretim planlaması, çiftçilere yönelik bilinçli sulama eğitimleri, sektörel su tahsis planları gibi uygulamaları devreye aldı. Çiftçi odaklı farkındalıklar oluşturmaya 2025'te de devam edilecek.Kaynaklardan tasarruf etmek ve araziden maksimum fayda sağlamak için Dijital Sulama Yönetim Sistemi geliştirilecek. İHA sistemi ile bitki sulama suyu takibi, kuraklık takibi, olgunlaşma süresi izleme ve verim tahmini konularında bölgesel düzeyde ve bitkiye göre modeller elde edilecek.Çevreye en az etki ile sürdürülebilir üretimi, verim ve karlılığı arttırmak için entegre edilmiş bilgi ve üretime dayalı bir sistem olan "hassas tarım" uygulamaları da 2025'te ön plana çıkacak. Ankara ve Konya'da buğday verimi ve kalite dağılımına ilişkin yürütülen hassas tarım çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla üretim yapılan alanın büyüklüğü, üretim deseni ve mevcut sorunlar masaya yatırılacak. Tarım makineleri sanayicilerine ve çiftçilere yönelik bir rehber hazırlanacak. Ulusal Su Bilgi Sistemi modernize edilerek Akıllı Su Yönetimi Sistemi'ne geçiş çalışmaları başlayacak.