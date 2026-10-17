Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhaleye giriş için vergi borcu sınırı yükseldi
Giriş Tarihi: 17.10.2026

İhaleye giriş için vergi borcu sınırı yükseldi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ANKARA
  • ABONE OL
Kamu ihalelerine katılan isteklilerin, ihale dışı bırakılmasına yol açan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu sınırı, 5 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. Kamu İhale Kurumunun (KİK) hazırladığı, "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılan aday ve isteklilerin kesinleşmiş vergi ve prim borçlarının belirlenmesine ilişkin parasal limitlerde güncellemeye gidildi. Buna göre, isteklilerin "kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu" ile "kesinleşmiş vergi borcu" kapsamında değerlendirilmeyen borç tutarı 5 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu tebliğ hükümleri, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İhaleye giriş için vergi borcu sınırı yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA