İhracat Seferberliği Samsun’da yapılacak

TURKUVAZ Medya Grubu'nun ev sahipliğinde cumartesi günü Samsun Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu'nda 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 14'üncüsü düzenlenecek. Zirvede, Türkiye'nin ihracat politikalarına ışık tutulacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı konuşacak. Daha sonra ise özel oturumda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, A Para Yayın Koordinötürü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in sorularını yanıtlayacak