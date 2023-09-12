İhracata destek 10 katına yükseldi

Para politikasında normalleşmenin ardından tüketime dayalı büyüme yerine, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam merkezli stratejiyi öne çıkaran Orta Vadeli Program'la birlikte sanayici rahatlatan önemli bir hamle geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde önemli bir karar aldı. İhracatçılara finansman desteği 1.5 ayda 10 katına yükseltildi.Temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştıran ve günlük kredi kullandırım limitini 1.5 milyar TL'ye çıkaran TCMB, limiti şimdi de 3 milyar TL'ye yükseltti. Merkez Bankası, aldığı karar ile ihracatçının krediye erişimini desteklemeye devam ederken, kullandırılan kredilerde KOBİ'lerin kredilerden aldığı payın artırılmasını ve toplam ihracat artışına katkı veren ihracatçıları önceliklendiriyor.Temmuz ayında 50.3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49.1'e gerileyerek 50 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, ihracatçıların Avrupa pazarlarında karşılaştığı koşulların zorlaştığına işaret etti. İhracatçıların dış pazarlarda karşılaştığı olumsuzluklara rağmen TCMB'nin reeskont kredisi desteğiyle tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmıştı. Bu yılın nisan-mayıs aylarında günlük ortalama 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen reeskont kredileri kullanımları, TCMB'nin 20 Temmuz'daki limit artış kararını takiben günlük ortalama 1.5 milyar TL seviyelerine yükseldi. TCMB'nin yeni kararıyla reeskont kredileri kullanımının 3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Merkez Bankası'nın, ihracatçılardan sağladığı geri bildirim akışı ve proaktif etki analizleriyle gerekli ölçüde ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceği belirtiliyor.REESKONT kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemler olarak tanımlanıyor. Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine katkı sağlanmaktadır. Bu destekle ihracatçılar daha rahat hareket edebilme imkânına kavuşuyor.İHRACATÇININ YANINDAYIZTicaretBakanı Ömer Bolat, kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ihracatın ve ihracatçıların her zaman yanında olduğuna işaret etti. Bolat, bu kapsamda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin günlük kullandırım limitlerinin 1.5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesi hususunda gösterdikleri destek için Ticaret Bakanlığı olarak çok teşekkür ettiklerini aktardı.KREDİYE ERIŞIMI SAĞLAYACAĞIZHazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1.5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 aylık sürede ihracatçılara yönelik günlük kredi limitini 10 kat artırdıklarına işaret etti. Bakan Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız" dedi.DESTEĞİMİZ SÜRECEKTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritamızı kararlılıkla uyguluyoruz. Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz. İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ARTIK İŞİMİZE ODAKLANACAĞIZMERKEZ Bankası'nın attığı adım ihracatçılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe reeskont kredi limitlerinin artırılması ile önemli bir sorunun aşıldığını, artık daha çok üretime ve ihracata odaklanabileceklerini belirtti. İhracatçıların finansmana erişimini önceleyen yeni ekonomi yönetiminin bu konuda önemli adımlar attığını aktaran TİM Başkanı Gültepe, şunları kaydetti: "Süreç Eximbank kredilerinde ihracatçı için 70 milyar liralık ek destek sağlanmasıyla başlamıştı. 1.5 ay önce sadece 300 milyon lira olan günlük reeskont kredisi limitinde 10 kat artış sağlanmış oldu. Yeni düzenlemeyle yüzde 30 ilave döviz satışı ve önden döviz satış şartı gibi koşulların kaldırılmasını da çok isabetli buluyoruz. Böylece KOBİ'lerin kredilerden aldığı pay artarken yüksek performans gösteren ihracatçıların önceliklendirildiği bir süreç başlamış oluyor. Elbette tüm bu kararların arkasında istişare ve ortak akıl var."