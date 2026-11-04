İhracatçılara bütçeden 65 milyar TL’lik yeni kaynak! Bakan Bolat Meclis’te detayları paylaştı

2027'DE İHRACATÇILARA 65 MİLYAR LİRA DESTEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçı firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak, ihracat kapasitelerini geliştirmek ve yurt dışındaki tanıtım, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

2025 yılında 22 bin 686 mal ihracatçısına 23,5 milyar lira destek sağlandığını hatırlatan Bolat, 2026 yılında bu alana ayrılan kaynağın 32,8 milyar liraya yükseltildiğini belirtti. Halihazırda 15 bin 914 firmaya 21,2 milyar lira tutarında destek sağlandığını aktardı.

Hizmet ihracatında ise 2025 yılında 2 bin 435 ihracatçıya 7,4 milyar lira destek verildiğini ifade eden Bolat, 2026 yılında bu kaynağın 12 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. Bolat, mevcut durumda 2 bin 104 firmanın 11 milyar lira destek aldığını kaydetti.

2027 yılı için ayrılacak kaynağı açıklayan Bolat, şöyle konuştu:

"Sizlerin de destek ve onaylarıyla 2027'de mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için ayrılan kaynak 65 milyar lira olacaktır. Bu desteklerin yanı sıra 114 ülkede 167 merkezde 220 ticaret müşaviri ve ataşesiyle firmalarımızın yanında oluyoruz."

TÜRKİYE'NİN İHRACATI 413 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin verileri de paylaşan Bolat, 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatının 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 273,2 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Hizmet ihracatının da aynı dönemde 14 milyar dolardan 124,9 milyar dolara çıktığını aktaran Bolat, bu alanda 63 milyar dolarlık rekor dış ticaret fazlası verildiğini ifade etti.

Böylece Türkiye'nin toplam mal ve hizmet ihracatının son 24 yılda 7,9 kat arttığını vurgulayan Bolat, ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 285,6 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026 yılı başında açıklanan 410 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin de ekim ayı itibarıyla 413 milyar dolarla aşıldığını belirtti.

İHRACATTA 53 İL ARTIŞ KAYDETTİ

Bolat, bu yılın ocak-ekim döneminde 53 ilin ihracatını artırdığını, 30 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Son 42 ayın 31'inde aylık mal ihracatının arttığını, 24 ayında ise aylık ihracat rekoru kırıldığını belirten Bolat, bu yılın ilk 10 ayında 7 kez aylık ihracat artışı sağlandığını ve 6 aylık dönemde rekor kırıldığını söyledi.

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının da yükseldiğini kaydeden Bolat, 2002 yılında yüzde 0,55 olan payın geçen yıl yüzde 1,04'e çıktığını bildirdi.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payının ise 2002'de yüzde 30,4 seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Bolat, bu oranın 2025'te yüzde 43,5'e, ekim ayı itibarıyla yüzde 44,3'e yükseldiğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

EXİMBANK DESTEĞİ 59 MİLYAR DOLARI AŞACAK

İhracatçıların finansmana erişimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bolat, Türk Eximbank'ın geçen yıl 54,3 milyar dolar finansman desteği sağladığını, bu yıl ise desteğin 59 milyar doları aşacağını söyledi.

Türk Ticaret Bankası'nın da 2025 yılında 76,3 milyar lira olan finansman desteğini yıl sonuna kadar 110 milyar liraya ulaştırmasının beklendiğini belirtti.

İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) bugüne kadar özellikle KOBİ'lere 297,7 milyar lira kefalet sağlayarak 340,4 milyar liralık kredi kullanma imkânı oluşturduğunu aktaran Bolat, ihracatçıların günlük reeskont kredi limitinin de 5 milyar liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bolat, son 22 ayda Merkez Bankası kaynaklarıyla ihracatçılara toplam 1,9 trilyon lira reeskont kredisi kullandırıldığını ve yaklaşık 541 milyar lira faiz sübvansiyonu sağlandığını ifade etti.

İTHALAT 380,8 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ithalatın 380,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

İthalattaki artışta özellikle enerji fiyatlarının etkili olduğunu kaydeden Bolat, buna rağmen ithalat artışının ihracat artışının gerisinde kaldığını söyledi.

Geçen yıl dış ticaret açığının 92,2 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, bu yılın ocak-ekim döneminde yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 95,1 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti.

İhracatın ithalatı karşılama oranının ise 0,2 puan artışla yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı.

YERLİ ÜRETİMİ KORUMAK İÇİN 155 TEDBİR UYGULANIYOR

Ticaret Bakanlığının yerli üretimi haksız ithalata karşı korumaya yönelik çalışmalarını da anlatan Bolat, dampinge ve sübvansiyona karşı 155 tedbirin uygulandığını bildirdi.

Bolat, ayrıca önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı 118 tedbirin yürürlükte olduğunu, 192 ürün grubunda gözetim uygulandığını ve 10 ürün grubunda korunma tedbirlerinin bulunduğunu söyledi.

4 bin 618 üründe ilave gümrük vergisi uygulandığını belirten Bolat, bu uygulamalarla yerli ve milli üretimin korunmasına katkı sağlandığını ifade etti.

İthalatta uygunsuz ürünlere karşı denetimlerin de sürdüğünü kaydeden Bolat, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nin (TAREKS) 2025 yılında yapay zekâ teknolojileri kullanılarak kapsamlı şekilde yenilendiğini ve Türk Standardları Enstitüsü ile işbirliğinin devam ettiğini bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör