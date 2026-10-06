İhracatçılara yeni finansman modeli Bakan Bolat açıkladı: Türk Eximbank’ta yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın yeni dönemde ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak daha entegre ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bolat, Bankanın stratejik dönüşümü kapsamında dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle desteklenen yeni bir iş modeli oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kredi ve sigorta mekanizmalarıyla desteklerken, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla alıcı kredileri de sağlıyor.

Orta Vadeli Program kapsamında da Bankanın ihracat finansmanı araçlarının etkinliğinin artırılması, yeni pazarlara yönelik faaliyetlerin önceliklendirilmesi ve kurumsal altyapısının uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilmesi hedefleniyor.