İhracatçılara yeni finansman modeli Bakan Bolat açıkladı: Türk Eximbank’ta yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın yeni dönemde ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak daha entegre ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bolat, Bankanın stratejik dönüşümü kapsamında dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle desteklenen yeni bir iş modeli oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kredi ve sigorta mekanizmalarıyla desteklerken, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla alıcı kredileri de sağlıyor.
Orta Vadeli Program kapsamında da Bankanın ihracat finansmanı araçlarının etkinliğinin artırılması, yeni pazarlara yönelik faaliyetlerin önceliklendirilmesi ve kurumsal altyapısının uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilmesi hedefleniyor.
FİNANSMAN İMKANLARI ÇEŞİTLENDİRİLİYOR
Bolat, Türk Eximbank'ın mevcut ürün ve hizmetlerini ihracatçıların ihtiyaçlarını daha fazla destekleyecek şekilde entegre etmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Bu kapsamda alıcı kredileri ve proje finansmanı imkanlarının geliştirilmesi, tedarik zinciri finansmanının güçlendirilmesi ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması hedefleniyor.
Bolat, Türk firmalarının yurt dışında üstleneceği projeler kapsamında geçen yıl 18 ülke için 56 niyet mektubu düzenlendiğini, "İhracatta Hedef Ülkeler" stratejisiyle uyumlu olarak 34 ülkede 36 bankaya toplam 969 milyon dolarlık alıcı kredisi limiti tahsis edildiğini bildirdi.
Alıcı kredileri ve proje finansmanı uygulamalarını Türk firmalarının üçüncü ülkelerde üstleneceği projelere yönelik desteği artıracak şekilde geliştirmeyi planladıklarını belirten Bolat, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda özel sektör alıcılarına yönelik finansman imkanlarının genişletilmesi, reasürans ve risk paylaşımına dayalı yapıların yaygınlaştırılması ve proje finansmanı modelinin daha geniş bir coğrafyada uygulanması planlanıyor. Özellikle Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerika gibi gelişme potansiyeli taşıyan pazarlarda ihracatçılarımızın daha etkin biçimde desteklenmesini amaçlıyoruz."
İHRACAT ALACAK SİGORTASININ KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK
Bolat, ihracatçılara uluslararası piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda daha esnek ve yapılandırılmış finansman çözümleri sunmayı amaçladıklarını ifade etti.
Türk Eximbank'ın, ihracatçıların yeni pazarlarda karşılaştığı tahsilat riskleri ile yabancı rakiplerin kendi ülkelerindeki avantajlarını dikkate alarak finansman ve sigorta araçlarını geliştirmeyi planladığını belirten Bolat, ihracat alacak sigortasının kullanımını yaygınlaştırmak için de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Bu araçla Türk firmalarının vadeli satış yapabilmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.
YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATINA FİNANSMAN DESTEĞİ ARTIYOR
Bolat, Bakanlık tarafından sağlanan Referans Ticari Faiz Oranları Desteği'nin kapsamının genişletilerek daha fazla firmanın yatırım malı ve proje ihracatında bu imkandan yararlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Diğer ülkelerin ihracat kredi kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları ve kalkınma bankalarıyla yeni işbirlikleri geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bolat, özellikle yatırım kredilerinin toplam portföy içindeki payının artırılmasının amaçlandığını kaydetti.
Bu kapsamda ihracatçıların yeşil dönüşüm ve kapasite artırımı yatırımlarının daha güçlü bir finansal zeminde desteklenmesi planlanıyor.
Bolat, uluslararası kalkınma ve finans kuruluşlarından sağlanan uzun vadeli kaynakların yüksek teknoloji, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, düşük karbonlu üretim ve dijitalleşme alanlarının yanı sıra kadın girişimciler ve KOBİ'lerin desteklenmesinde kullanıldığını ifade etti.
İhracatçı Performans Potansiyel Değerlendirme Modeli ile yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların kredilerden aldığı payın artırılmaya devam ettiğini belirten Bolat, "Banka faaliyetleriyle ülkemiz orta-yüksek teknoloji ihracatının yüzde 58'ine, yüksek teknoloji ihracatının da yüzde 59'una destek sağlayarak ihracatımızın niteliksel dönüşümünün itici güçlerinden olmayı sürdürüyor." dedi.
YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANI GÜÇLENDİRİLİYOR
Bolat, ihracatçıların değişen finansman ihtiyaçları ve katılım finans ürünlerine yönelik artan talep doğrultusunda bu ürünleri de sunmaya başladıklarını belirtti.
Diğer ülkelerde de kullanılan Pencere Sistemi Modeli ile katılım finans faaliyetlerinin tüm iş süreçlerinde diğer bankacılık faaliyetlerinden ayrıştırıldığını ifade eden Bolat, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi düzenlemelerin devreye girmesiyle ihracatçıların yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman ihtiyacının arttığını söyledi.
Yenilenebilir enerji, su verimliliği ve yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanına yönelik kaynakların çeşitlendirildiğini belirten Bolat, Türk Eximbank tarafından Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi çok uluslu kuruluşlarla işbirliği yapılarak geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı fon temin edildiğini açıkladı.
Bolat, bu kaynaklarla ihracatçıların dönüşüm yatırımlarının uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmanla desteklenmesinin amaçlandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Türk Eximbank tarafından Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi çok uluslu kuruluşlarla işbirliği yapılarak geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı fon temin edilmiştir. Söz konusu kaynaklarla ihracatçılarımızın dönüşüm yatırımlarının uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmanla desteklenmesi amaçlanıyor. Bankanın stratejik dönüşümü doğrultusunda, farklı finansman araçlarının tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde kullanılabildiği, dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle desteklenen bir Eximbank modelinin oluşturulmasına yönelik çalışıyoruz."