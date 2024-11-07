İhracatçının 2025 gündemi Yeşil Mutabakata Uyum

TİM BAŞKAN VEKİLİ VE İDDMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇETİN TECDELİOĞLU: "DAHA REKABETÇİ OLACAĞIMIZ SÜRECE YAKLAŞIYORUZ"

Düşen enflasyonun ve faiz indirimlerinin gelecek beklentilerini yükseltmeye başladığını ifade eden TİM Başkan Vekili İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Bundan sonraki süreçte daha rekabetçi olabileceğimiz sürece doğru yaklaşıyoruz. Çünkü biz ihracatçıların rekabet gücümüzü kaybetmekten ve enflasyona yenik düşmekten dolayı söylemlerimiz vardı. Kur politikası ve yüksek faiz bizi ciddi anlamda baskılıyordu. Şimdi bu dönemin artık bittiğini, bitmeye yaklaştığını ve bundan sonraki 2025'te yeni bir para politikaları ve çalışmalarıyla artık bizlerin de ihracatçıların daha rahat nefes alacağına doğru yaklaştığımızı umuyoruz. Finansal maliyetlerinin düşürülmesi, enflasyonda geriye doğru geliş, bizim rekabet gücümüzü de artıracak demektir" dedi. ABD'de yapılan seçimlere de değinen Tecdelioğlu, "Ticaretimizi Amerika coğrafyasında hızlandıracağımız beklentisine girdik" dedi.

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI BARAN ÇELİK: "ÇİN ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMÜ ÇOK BÜYÜK BİR FIRSATA ÇEVİRDİ"

Otomobil endüstrisi elektrikli arabalar üzerinden bir dönüşüm içinde olduğuna dikkat çeken Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, "Tarihsel olarak da baktığınızda birçok teknolojik ve dijital dönüşüm öncülüğü yapan sektörlerden bir tanesi. Ve bu dönüşüm dünyada global anlamda birçok dengeyi ve oyuncunun pozisyonunu değiştiriyor. Çin elektrikli dönüşümü çok büyük bir fırsata çevirdi. Dünyadaki en büyük elektrikli dönüşümü sağlayan ülke durumundalar. Bunun yaratmış olduğu büyük ekonomik boyut dünyanın birçok ülkesinde Çin'e karşı endişe duymaya ve Çinli otomobil üreticilerinin gerisinde kalmasına yönelik eleştirilere maruz kalmalarına sebebiyet veriyor" dedi.

Konuşmasında yeşil mutabakata da değinen Çelik, 2035 yılında Avrupa'da elektrikli olmayan bir aracın üretilmesi kamu tarafından Avrupa Birliği tarafından yasaklanıyor ve bu regüle ediliyor. Pazardaki karşılık şu anda dünyada Avrupa'nın Çin hariç istenilen seviyede değil. Yani Avrupa Birliği, Avrupa pazarında mesela geçen seneki elektrikli araç payı yüzde 15'ti, bu yıl yüzde 14 ile kapatıyor. Yani olması gereken plana göre de yüzde 20 ile kapatması gerekiyor. TOGG sayesinde Türkiye'de bu oran yüzde 10 civarında. Şarj sürelerinin çok uzun olması, şarj alt yapısının yeterli olmaması gibi endişeler var. Bunlarla ilgili iyileşme olması lazım bu iyileşme gerçekleşir ise elektrikli araç dönüşümü hızlanır" dedi.

İTHİB BAŞKANI AHMET ÖKSÜZ: ABD SEÇİM SONUÇLARI PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAK İÇİN UMUT VERİCİ

Faizlerin düşme eğilimine girmesi piyasaları rahatlatacağına dikkat çeken İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, "İş gücü sorunu yalnızca tekstilin sorunu değil, Türkiye'nin genel sorunu. İnsanlar daha çok hizmet sektörünü veya hiç çalışmamayı tercih ediyorlar. Bu konuda politikalar geliştirmemiz lazım. Çünkü bizim işimiz insana dayanır. Amerika konusuna gelirsek biz Amerika'daki pazar payımızı her sene artırıyoruz. Tekstil sektöründe 1.9'dan 2.8'e çıkardık bu yıl Amerika'daki pazar payımızı. Bu oldukça ümit verici. Bunu daha da arttırmak istiyoruz. Bu yeni dönemde de bunun tekrar başlayacağını düşünüyorum. Avrupa'da zaten yüzde elli gibi aşağı yukarı bir pazarımız var. Onu korumamız lazım. Ama üzerine de yeni pazarları geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

İlk panelin ardından, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç'ın katılımıyla "İhracatın Finansmanında Yeni Yollar" paneli gerçekleşti.