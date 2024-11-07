İhracatçının 2025 gündemi "Yeşil Mutabakata Uyum"

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı" kapsamında ihracatta 2025 beklentileri ve yeni finansman yolları değerlendirildi.

TİM Başkan Vekili ve Çetin Tecdelioğlu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Başkanı Baran Çelik, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz'ün katılımıyla gerçekleşen "İhracatta 2025 Beklentileri" panelinde yeni yıl beklentileri konuşuldu.

TİM BAŞKAN VEKİLİ VE İDDMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇETİN TECDELİOĞLU: "DAHA REKABETÇİ OLACAĞIMIZ SÜRECE YAKLAŞIYORUZ"

Düşen enflasyonun ve faiz indirimlerinin gelecek beklentilerini yükseltmeye başladığını ifade eden TİM Başkan Vekili İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Bundan sonraki süreçte daha rekabetçi olabileceğimiz sürece doğru yaklaşıyoruz. Çünkü biz ihracatçıların rekabet gücümüzü kaybetmekten ve enflasyona yenik düşmekten dolayı söylemlerimiz vardı. Kur politikası ve yüksek faiz bizi ciddi anlamda baskılıyordu. Şimdi bu dönemin artık bittiğini, bitmeye yaklaştığını ve bundan sonraki 2025'te yeni bir para politikaları ve çalışmalarıyla artık bizlerin de ihracatçıların daha rahat nefes alacağına doğru yaklaştığımızı umuyoruz. Finansal maliyetlerinin düşürülmesi, enflasyonda geriye doğru geliş, bizim rekabet gücümüzü de artıracak demektir" dedi. ABD'de yapılan seçimlere de değinen Tecdelioğlu, "Ticaretimizi Amerika coğrafyasında hızlandıracağımız beklentisine girdik" dedi.

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI BARAN ÇELİK: "ÇİN ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMÜ ÇOK BÜYÜK BİR FIRSATA ÇEVİRDİ"

Otomobil endüstrisi elektrikli arabalar üzerinden bir dönüşüm içinde olduğuna dikkat çeken Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, "Tarihsel olarak da baktığınızda birçok teknolojik ve dijital dönüşüm öncülüğü yapan sektörlerden bir tanesi. Ve bu dönüşüm dünyada global anlamda birçok dengeyi ve oyuncunun pozisyonunu değiştiriyor. Çin elektrikli dönüşümü çok büyük bir fırsata çevirdi. Dünyadaki en büyük elektrikli dönüşümü sağlayan ülke durumundalar. Bunun yaratmış olduğu büyük ekonomik boyut dünyanın birçok ülkesinde Çin'e karşı endişe duymaya ve Çinli otomobil üreticilerinin gerisinde kalmasına yönelik eleştirilere maruz kalmalarına sebebiyet veriyor" dedi.

Konuşmasında yeşil mutabakata da değinen Çelik, 2035 yılında Avrupa'da elektrikli olmayan bir aracın üretilmesi kamu tarafından Avrupa Birliği tarafından yasaklanıyor ve bu regüle ediliyor. Pazardaki karşılık şu anda dünyada Avrupa'nın Çin hariç istenilen seviyede değil. Yani Avrupa Birliği, Avrupa pazarında mesela geçen seneki elektrikli araç payı yüzde 15'ti, bu yıl yüzde 14 ile kapatıyor. Yani olması gereken plana göre de yüzde 20 ile kapatması gerekiyor. TOGG sayesinde Türkiye'de bu oran yüzde 10 civarında. Şarj sürelerinin çok uzun olması, şarj alt yapısının yeterli olmaması gibi endişeler var. Bunlarla ilgili iyileşme olması lazım bu iyileşme gerçekleşir ise elektrikli araç dönüşümü hızlanır" dedi.

İTHİB BAŞKANI AHMET ÖKSÜZ: ABD SEÇİM SONUÇLARI PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAK İÇİN UMUT VERİCİ

Faizlerin düşme eğilimine girmesi piyasaları rahatlatacağına dikkat çeken İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, "İş gücü sorunu yalnızca tekstilin sorunu değil, Türkiye'nin genel sorunu. İnsanlar daha çok hizmet sektörünü veya hiç çalışmamayı tercih ediyorlar. Bu konuda politikalar geliştirmemiz lazım. Çünkü bizim işimiz insana dayanır. Amerika konusuna gelirsek biz Amerika'daki pazar payımızı her sene artırıyoruz. Tekstil sektöründe 1.9'dan 2.8'e çıkardık bu yıl Amerika'daki pazar payımızı. Bu oldukça ümit verici. Bunu daha da arttırmak istiyoruz. Bu yeni dönemde de bunun tekrar başlayacağını düşünüyorum. Avrupa'da zaten yüzde elli gibi aşağı yukarı bir pazarımız var. Onu korumamız lazım. Ama üzerine de yeni pazarları geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

İlk panelin ardından, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç'ın katılımıyla "İhracatın Finansmanında Yeni Yollar" paneli gerçekleşti.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KILIÇKAYA: YEŞİL MUTABAKATA UYUM SÜRECİNDE İHRACATÇIMIZI DESTEKLEYEĞİZ"

Küresel konjonktürdeki zorluklar ve bölgedeki savaşlara rağmen ihracatta başarı hikayeleri yazıldığına dikkat çeken T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, bakanlığın ihracatçıyı desteklemek için pek çok adım attığını belirtti. Yapay zeka destekli "Kolay İhracat Platformu" hakkında bilgi veren Kılıçkaya, "Bu platform sayesinde ihracatçımız, ürününü hangi pazara sunabileceği ile ilgili 10 milyonun üzerinde pazara giriş haritasına ulaşabiliyor, Pazar yeri dinamiklerine göre satış stratejileri geliştirebiliyor" dedi.

İhracatçının önündeki en önemli konu olarak "Yeşil Mutabakata Uyum"u gösteren Mehmet Ali Kılıçkaya, bakanlığın bu konudaki uygulamaları hakkında bilgi verdi. Bu konu özelinde destek paketi de çıkardıklarını söyleyen Kılıçkaya sözlerine şöyle devam etti: "Responsible Portalımıza giriş yapan ihracatçımız ne kadar yeşil olduğunu ölçebiliyor, yeşil dönüşüm yol haritasını çıkartabiliyor. Konunun tüm süreçlerde ihracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz."

TÜRK EXİMBANK GENEL MÜDÜRÜ ALİ GÜNEY: BİLANÇOMUZUN 760 MİLYAR TL'SİNİ KREDİ OLARAK KULLANDIRDIK"

Panelin bir diğer konuşmacısı olan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 17 bin 500 firmaya destek sağladıklarını bunun yüzde 84'ünün de KOBİ olduğunu vurguladı. Güney, "Ekim ayı sonu itibariyle 840 milyar TL olan bilançomuzun 760 milyarını kredi olarak ihracatçımıza kullandırdık" dedi. Sınırda karbon düzenlemesine de dikkat çeken Güney, 2025 yılında bu konuda ihracatçıyı destekleyeceklerini söyledi.

İGE GENEL MÜDÜRÜ FATİH TUĞRUL TOPAÇ, "85 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRDIK"

Panelde 2 buçuk yıl önce kurulan İGE ile ilgili bilgiler paylaşan İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, "Bugüne kadar 10 bine yakın ihracatçıya temas ettik. 20 binin üzerinde başvuru aldık. 17 bine yakın başvuruyu kabul ederek 85.9 milyar TL kredi kullandırdık" dedi. Topaç, 2025 yılında yabancı para kefalet hizmetini de devreye alarak, ihracatçıların yabancı para kredi taleplerinde de kefalet desteği sağlayarak yüksek faiz karşısında alternatif bir finansman kaynağı sunacaklarını belirtti.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin sponsorluğunu Halkbank, Turkish Airlines, Ziraat Bankası, Papara üstlendi.